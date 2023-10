Mohring zu Vorwürfen: CDU verlängert Frist für Antworten

Die Thüringer CDU hat ihren früheren Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring erneut aufgefordert, Fragen zu Untreue-Vorwürfen zu beantworten. Mohring habe die an ihn gestellten Fragen noch nicht beantwortet und der Landesverband kenne bisher nur seine öffentliche Erklärung zu den Vorwürfen, teilte der Thüringer CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Sonntag mit. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Demnach habe man Mohring erneut gebeten, bis zum Montagabend den Fragekatalog zu beantworten, so Herrgott.

Die Thüringer CDU will Hinweisen zu möglichen finanziellen Unregelmäßigkeiten in Mohrings Kreisverband nachgehen. Wie die Thüringer Allgemeine am Freitag berichtete, geht es um eine auf Einladungen als privat gekennzeichnete Feier und die Frage, ob die Kosten dafür vom CDU-Kreisverband Weimarer Land bezahlt wurden.

Mohring hatte darauf mit einer Schilderung der Vorgänge aus seiner Sicht reagiert. Demnach habe nie ein Zweifel daran bestanden, dass es sich um eine private Veranstaltung handelte, die von ihm privat bezahlt werde. Die für die Veranstaltung erstellten Rechnungen sind sicherlich in gutem Glauben nicht an mein Bürgerbüro in Bad Berka adressiert worden, sondern an die CDU im Weimarer Land in Apolda. Dort seien sie im üblichen Geschäftsgang beglichen worden. An diesem Vorgang war ich nicht beteiligt und auch nicht informiert, ich habe auch weder die Erwartung gehabt noch den Auftrag dazu stillschweigend oder aktiv gegeben, betonte Mohring. Inzwischen habe er den vollständigen Ausgleich der Rechnungen übernommen.