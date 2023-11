Mofa-Fahrer fährt auf Auto auf: Lebensgefährlich verletzt

Ein 17 Jahre alter Mofa-Fahrer hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 70 im Landkreis Emsland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Donnerstagabend hätte sich wegen eines vorangegangenen Unfalls der Verkehr in Meppen gestaut, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 17-Jährige habe dies offensichtlich zu spät bemerkt. Er fuhr auf den Wagen einer 53-Jährigen auf, stürzte, wurde dabei lebensgefährlich verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.