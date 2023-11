Mörike-Preis geht an tschechischen Autor Jaroslav Rudis

Der tschechische Autor Jaroslav Rudis erhält den mit 15.000 Euro dotierten Mörike-Preis der Stadt Fellbach. Er sei ein Schriftsteller von romantischem Format, erklärte Jan Wiele am Donnerstag, Feuilleton-Redakteur der FAZ, der diesmal als Vertrauensperson fungierte. Sein auf Tschechisch begonnenes und auf Deutsch fortgeführtes Werk umfasst Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Hörspiele und literarische Reisetexte.

Der Preis wird am 15. Mai 2024 von Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabrielle Zull an den 51-Jährigen verliehen. Mit Rudis habe Wiele eine auf den ersten Blick sicher überraschende Wahl getroffen. Aber ein Preis wie der Mörike-Preis der Stadt Fellbach will immer auch den Horizont des literaturinteressierten Publikums erweitern und im Idealfall dieses Publikum vergrößern.

Der Mörike-Preis wird 2024 zum zwölften Mal vergeben - und stets haben Vertrauensperson und Jury laut Mitteilung ein Gespür für das literarische Geschehen bewiesen. Seit 1991 wurden Wolf Biermann, Sigrid Damm, W. G. Sebald, Robert Schindel, Brigitte Kronauer, Michael Krüger, Ernst Augustin, Jan Peter Bremer, Jan Wagner, Elke Erb und Leif Randt ausgezeichnet.