Mögliche Fahrerflucht bei Unfall mit verletztem Radfahrer

Hummel bleibt Landesvorsitzender der Jungen Union Florian Hummel bleibt Landesvorsitzender der Jungen Union Baden-Württemberg. Er wurde am Samstag beim 51. Landestag in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) mit 91,5 Prozent von den rund 150 Delegierten erneut zum Landesvorsitzenden gewählt.