Moderne „Le nozze di Figaro“ feiert Premiere in Staatsoper

Fürth und Unterhaching mit Selbstbewusstsein im Pokal Die SpVgg Greuther Fürth und die SpVgg Unterhaching gehen ihre Aufgaben in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Selbstbewusstsein an. Fußball-Zweitligist Fürth will sein Auswärtsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim Regionalligisten FC 08 Homburg unbedingt gewinnen. Drittliga-Club Unterhaching tritt ebenfalls am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) gegen Fürths Liga-Rivalen Fortuna Düsseldorf an. Sowohl die Fürther wie auch die Hachinger hatten zuletzt ihre Liga-Spiele klar gewonnen.