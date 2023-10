Die Anzeichen verdichten sich, dass die Modekette Hallhuber die Sanierung nicht schafft.

Wie die „Immobilien Zeitung" berichtet, hat Hallhuber alle 130 Mietverträge für seine Filialen in Deutschland, Österreich und die Schweiz gekündigt. Tatsächlich sind derzeit rund 60 Standorte überhaupt noch geöffnet.

Laut Focus könnte bereits Ende Oktober das Aus für Hallhuber besiegelt sein.

So läuft bereits ein Räumungsverkauf in den Hamburger Filialen, am letzten Oktoberwochenende ist hier Schluss. Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, ist zum Beispiel in der Filiale in der Europapassage kaum noch Ware vorhanden. In den Schaufenstern hängen Plakate mit der Aufschrift „Wir schließen die Filiale“ und „Nur noch 7 Tage“.

Der Onlineshop ist bereits seit Juli nicht mehr aktiv.

Eine Einigung mit alten und neuen Investoren hat es bislang nicht gegeben. Jetzt steht offenbar die Einstellung des Geschäftsbetriebs kurz bevor. Offen ist, ob die Marke Hallhuber auch nach den Filialschließungen weiter fortbestehen bleibt.