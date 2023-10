Mobilfunkgeschäft ausgeräumt: Spur führt nach Hamburg

Nach einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in Schwerin ermittelt die Polizei gegen drei Jugendliche aus Hamburg. Die Tatverdächtigen wurden am Sonntag nach dem Einbruch in einer etliche Straßen entfernten Kleingartenanlage in Schwerin gefasst und hatten die Beute - etwa 20 Smartphones - noch dabei, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Den beiden 13-Jährigen und dem 14-Jährigen wird Diebstahl in besonders schwerem Fall vorgeworfen.

Nach den bisherigen Ermittlungen kamen die Jugendlichen, zu denen ein vierter noch flüchtiger Täter gehören soll, am Wochenende mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Hamburg nach Schwerin. Dort sollen sie am frühen Sonntagmorgen einen Gullydeckel ins Fenster des Geschäfts geworfen und dann Smartphones gestohlen haben. Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen sahen die Flüchtigen später in einer Gartenanlage. Sie wurden samt Beute gefasst und dem Jugendamt übergeben.

Ermittler prüfen nun auch, ob die Gruppe für weitere Einbrüche zwischen Hamburg und Schwerin verantwortlich ist und ob die Jugendlichen noch ältere Komplizen haben.