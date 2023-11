Mittelstand: Strompreis-Plan nicht weitreichend genug

Mehr zum Thema

SC Magdeburg nach Kantersieg im Halbfinale des Super Globe Nach den Füchsen Berlin hat auch der SC Magdeburg das Halbfinale beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien erreicht. Der Handball-Bundesligist feierte im letzten Gruppenspiel gegen die Australier der University of Queensland in Dammam mit dem 57:14 (28:7) ein Schützenfest. Der Titelverteidiger trifft nun am Samstag im Halbfinale auf den polnischen Meister Barlinek Industrie Kielce (18.15 Uhr/handall-globe.tv). Beste Magdeburger Werfer waren der überragende Daniel Pettersson mit 26 und Lukas Mertens mit 13 Toren.