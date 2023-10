Mittelstädt nach Sieg bei Union: Mein eigenes kleines Derby

Mehr zum Thema

Tourismus in Brandenburg: Buchungslage in Ferien „sehr gut“ Die Zeichen in Brandenburgs Tourismusbranche stehen nach der Pandemie weiter auf Besserung. Dennoch treiben die Betriebe auch Sorgen um.

Nach Ausschreitungen rund 900 Polizisten im Einsatz Die Berliner Polizei ist auch in der Nacht zum Freitag gegen pro-palästinensische Menschenansammlungen vorgegangen. Dabei habe es 47 vorläufige Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Es seien 10 Strafanzeigen, überwiegend wegen Branddelikten, gefertigt und eine Ordnungswidrigkeit registriert worden. In der Spitze war die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstagabend mit rund 900 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs.