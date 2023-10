Mittelhandbruch: Hamburger Handballer vorerst ohne Baijens

Mehr zum Thema

Unbekannte beschädigen wiederholt Maishäcksler Unbekannte haben im Kreis Dithmarschen wiederholt Maishäcksler beschädigen. Zuletzt entstand am Donnerstag an einer Erntemaschine in Arkebek im Kreis Dithmarschen ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Es sei im Kreisgebiet bereits der fünfte Vorfall dieser Art in den vergangenen drei Wochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem jüngsten Fall sei ein Edelstahlbolzen an einer Maispflanze positioniert gewesen und habe den Maishäcksler bei der Ernte stark beschädigt. Der Schaden liege bei etwa 18.000 Euro.