Mittel zur Errichtung von Dokumentationszentrum eingetroffen

Vertrag für studentische Hilfskräfte: Brief an Vorjohann In einem offenen Brief an den sächsischen Finanzminister haben Gewerkschaften und die Grüne Jugend auf die prekäre Lage der studentischen Beschäftigten aufmerksam gemacht. Respekt bedeute, einen guten Lohn und gute Arbeitsbedingungen zu erhalten, schrieben die Jugendvertretungen der Grünen, des DGB, Verdi GEW und Juso Hochschulgruppen am Donnerstag an die Adresse von Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU). Auf Augenhöhe können solche Vereinbarungen nur mit einem Tarifvertrag getroffen werden.

Premiere für neuen Hort zeitgenössischer Kunst in Dresden Mit einer ersten Ausstellung öffnet an diesem Samstag im Dresdner Residenzschloss die neue Kunstkammer Gegenwart in der früheren Fürstengalerie. Sie widmet sich nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) den Fragen, was in Museen gespeichert wird, ob Kunstwerke der Erinnerung dienen oder sich im Laufe der Zeit verändern. Zu den Exponaten gehören auch Werke von Joseph Beuys, Eberhard Havekost, Candida Höfer oder US-Künstler Frank Stella - dessen Anfang der 1990er geschaffenes Modell einer modernen Kunsthalle Dresden wird in einer offenen Werkstatt restauriert.

