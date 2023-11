Mitschüler töten Trans-Mädchen (16) mit 28 Messerstichen

Kundgebung zum Gedenken an die Ermordete in Bristol

Die Richterin erklärt zum Beginn des Prozesses, dass Y an Autismus und Angststörungen leide. Seine verbale Kommunikation sei stark eingeschränkt. Bei X seien Autismus-Merkmale, Angststörungen sowie ADHS diagnostiziert worden. Beide seien in Untersuchungshaft seien und würden nicht an jedem Verhandlungstag im Gericht anwesend sein. Sie könnten auch per Video zugeschaltet werden. Wie lange der Prozess dauert, ist noch unklar.

Lese-Tipp: Trans-Aktivistin der "Letzten Generation" hat Angst vor Männerknast

Der Mord an Brianna löste in Großbritannien Entsetzen und große Anteilnahme aus. Es kam zu zahlreichen Kundgebungen und Demonstrationen für mehr Toleranz. Zugleich wurde das Thema Transsexualität stärker diskutiert. Medien wurden kritisiert und dazu aufgefordert, den Jungennamen, den Brianna früher getragen hatte, nicht zu nennen.