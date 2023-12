Mitarbeiter bei Brand in Dieburger Firma schwer verletzt

Beim Brand in einer Firma in Dieburg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brachte die Feuerwehr den Brand am Freitagabend schnell unter Kontrolle und konnte ihn schließlich löschen. Andere Mitarbeiter blieben unverletzt. Der schwer verletzte 26-Jährige wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen hatte sich bei Reinigungsarbeiten in der Firma eine brennbare Flüssigkeit entzündet und so den Brand ausgelöst.