Mit Trick an Nacktbilder von Kindern gelangt? - vor Gericht

Das Strafjustizgebäude am Sievekingsplatz.

16. Oktober 2023 um 06:38 Uhr

Die Kinder dachten, sie hätten im Internet Kontakt zu einem Mädchen - in Wahrheit steckte laut Anklage hinter dem Profil „Zoey“ ein 23 Jahre alter Mann. Mit diesem Trick soll er an viele Nacktbilder gekommen sein. Nun beginnt in Hamburg ein Prozess gegen ihn.