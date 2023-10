Mit Terminen bei der Ausländerbehörde wird gehandelt

Berlins IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) arbeitet nach Angaben der Innenverwaltung daran, Terminbuchungen mit Bot-Unterstützung zu verhindern. Technische Möglichkeiten, etwa um Serienbuchungen von Terminen zu erschweren, würden fortlaufend geprüft.

Außerdem bemühten sich Innenverwaltung und LEA, die Wartezeiten auf einen Termin zu verkürzen. Als schnell greifende Maßnahme bietet das LEA auf seinen Internetseiten auch die Möglichkeit der Beantragung eines Termins per E-Mail-Kontaktformular an, so die Innenverwaltung. In dringenden Einzelfällen sei es auch möglich, Termine über das Kontaktformular auf der LEA-Homepage anzufragen.