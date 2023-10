Mit Staubsaugerrohr vor Tür gestellt: Streitschlichtung

Mehr zum Thema

Geheimbunker der Landesregierung öffnet Tore für Besucher Verborgen in der Unterwelt erinnert der einstige Geheimbunker der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Alzey an die Zeit des Kalten Kriegs. Nun öffnet der Bunker am 4. und 5. November für Interessierte seine Tore. Bunkerexperte Jörg Diester und sein Team bieten dann Führungen durch die 1140 Quadratmeter große Anlage an, die der rheinland-pfälzischen Landesregierung ab 1979 als Schaltzentrale in einem atomaren Krisenfall gedient hätte. Bis zu 30 Tage hätte das Land von dem Bunker, der sich unter einer Schulturnhalle in Alzey befindet, aus weiterregiert werden können.

2500 Polizisten gehen in den nächsten zehn Jahren in Rente Bei den rheinland-pfälzischen Sicherheitskräften werden in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich rund 1800 Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei und mehr als 660 der Kriminalpolizei in den Ruhestand versetzt werden. Nicht berücksichtigt seien bei dieser Prognose unvorhergesehen Abgänge wegen Dienstunfähigkeit, Entlassungen oder Todesfällen, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz mit.