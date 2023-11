Mit Rotation zum Erfolg: Seoane baut wieder um

Mehr zum Thema

Messerattacke gegen Jugendlichen: 15-Jähriger in U-Haft Nach einer Messerattacke bei einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen in Wuppertal sitzt ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen solle er bei dem Streit am Abend des 31. Oktobers einem 16-Jährigen mehrere Verletzungen zugefügt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert.

Geldautomaten gesprengt: Mehrfamilienhaus beschädigt Bisher unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einem Mehrfamilienhaus in Xanten am Niederrhein gesprengt. Laut Zeugenaussagen flüchteten nach der Tat am Donnerstagmorgen mehrere Verdächtige in einem Auto vom Tatort, wie die Polizei mitteilte. Ob die Unbekannten Geld erbeuten konnten, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, die Fahndung laufe weiter, hieß es von den Einsatzkräften.