Mit Papier beladener Lastwagen brennt auf A3-Baustelle

Mehr zum Thema

Israelische Flagge in Alzey verbrannt Unbekannte haben in Alzey im Kreis Alzey-Worms eine israelische Flagge verbrannt. Eine Zeugin hatte die Polizei am Dienstag darüber informiert. Die Beamten entdeckten daraufhin vor der Turnhalle einer Schule die Überreste der Flagge, die ursprünglich vor einer Kirche gehisst worden war. Die Täter sind bisher unbekannt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, wie sie am Donnerstag mitteilte.