Mit jeder Feige verspeisen Sie eine tote Wespe

Die sogenannte Bocksfeige hat weibliche und männliche Blüten, die Essfeige (auch Echte Feige) nur weibliche. Um sich zu vermehren, muss letztere mit den Pollen der Bocksfeige bestäubt werden. Dies erledigt die Feigenwespe. Die Wespenweibchen kriechen in die Blüte hinein, um in der geschützten Hohlkugel ihre Eier abzulegen. Wenn es sich um die etwas größeren männlichen Bocksfeigenblüten handelt, legt das Weibchen in ihnen Eier ab, aus denen neue Wespen schlüpfen. Anschließend kriecht die Wespe wieder aus der Blüte heraus, um zur nächsten Feige zu fliegen.



