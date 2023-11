Mit gefährlichen Ecstasy-Pillen gehandelt: Dealer angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der in größerem Stil mit Drogen gehandelt haben soll. Wie Sprecherin Diana Reichmann am Freitag mitteilte, wurden in der Wohnung des 40-Jährigen im Juni dieses Jahres unter anderem 7 Kilogramm Cannabis, 5,4 Kilogramm Amphetamine und knapp ein Kilogramm Kokain sichergestellt.

Darüber hinaus fanden die Beamten 1,1 Kilogramm Ecstasy-Tabletten in einer besonders konzentrierten und mitunter lebensgefährlichen Form (Blue Punisher). In der Vergangenheit waren mehrere Jugendliche an der Droge gestorben.

Der Beschuldigte soll aus seiner Wohnung heraus den Rauschgifthandel betrieben haben. Dort hatte er auch noch mehrere Waffen, rund 135 000 Euro Bargeld sowie teure Uhren und Goldschmuck. Wann der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt beginnt, steht noch nicht fest.