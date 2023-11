Mit falschen Papieren zur Führerscheinprüfung

Mehr zum Thema

Pannengymnasium in Geislingen: Petition zum Erhalt abgelehnt Der Landtag hat eine Petition zum Erhalt des Michelberg-Gymnasiums in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) abgelehnt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Donnerstag in Stuttgart dafür, die Petition einer Elterninitiative abzulehnen. Mit dieser Entscheidung folgten die Abgeordneten der Empfehlung des Petitionsausschusses. Zu groß ist die Sorge, einen Präzedenzfall zu schaffen.