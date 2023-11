Mit falschem Kennzeichen verfahren: Mann gerät an Polizei

Mehr zum Thema

Drei Männer nach Streit um Ruhestörung leicht verletzt Drei Personen sind am späten Donnerstagabend in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Der Streit in dem Heim für Asylsuchende entstand laut Polizeiinformationen von Freitag vermutlich aufgrund einer Ruhestörung. Dabei wurden drei Männer im Alter zwischen 19 und 32 Jahren leicht verletzt. Alle drei wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei hat nun mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.