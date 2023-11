Mit Auto überschlagen: 23-Jähriger tödlich verunglückt

Mehr zum Thema

Studierende: Hochschulpolitik stärker berücksichtigen Studierendenvertreter in Hessen fordern, die Bildungs- und Hochschulpolitik in den anstehenden Koalitionsverhandlungen stärker zu berücksichtigen. Einen entsprechenden Appell richten die Landes-Asten-Konferenz Hessen und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Studierende Hessen in einem Brief an die CDU und SPD in Hessen, wie die beiden Organisationen am Sonntag mitteilten.

Oldtimer-Fahrer bei Unfall auf A 66 schwer verletzt Ein 52 Jahre alter Oldtimer-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Main-Kinzig-Kreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr er am Samstagnachmittag bei Gründau-Lieblos auf die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda auf. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit sei er auf feuchter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Mann rutschte den Angaben zufolge mit seinem Fahrzeug unter der Leitplanke durch und kam etwa fünf Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. Er sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. An seinem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.