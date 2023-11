Mit Auto in Fluss gestürzt: Feuerwehr befreit Fahrerin

Mehr zum Thema

Geldautomat gesprengt: Anwohner müssen Gebäude verlassen Mehrere Täter haben in einer Bankfiliale in Münster einen Geldautomaten gesprengt und hohen Schaden angerichtet. Zeugen hätten die Tat am frühen Samstagmorgen durch laute Detonationen bemerkt und die Polizei alarmiert, teilten die Einsatzkräfte mit. Demnach machten sich drei Personen an dem Geldautomaten zu schaffen und flüchteten anschließend in einem dunklen Auto.

Bochum-Trainer Letsch: Fußball ist kein Überlebenskampf Bundesliga-Trainer Thomas Letsch wünscht sich mehr Sensibilität in der Fußballsprache. Wenn wir auf die Welt blicken, tue ich mich sehr schwer damit, in diesen Zeiten im Zusammenhang mit Fußball von Überlebenskampf zu sprechen, sagte der Coach des VfL Bochum dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und ergänzte: Das, was in Kriegsgebieten passiert, das ist Überlebenskampf. Wir sollten etwas zurückhaltender sein mit diesen Begriffen.