Mit Alkohol am Steuer: Mann fährt mit Sprinter gegen Baum

Polizei lagert 4,7 Millionen Masken und kauft weiter neue Die Polizei in NRW hat noch 4,7 Millionen Schutzmasken auf Lager. Vergangenes Jahr wurde noch einmal aufgerüstet und auch in Zukunft will man Schutzmaterialien kaufen: Das Pandemiekonzept der Polizei NRW ist aufgrund der erlangten Erfahrungen dauerhaft angelegt, so ein Sprecher des zuständigen Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD).