Mit seinen Bauprojekten möchte Reinhard Nuss sich irgendwann einen großen Traum erfüllen: Er will in einer seiner Grotte wohnen. Dabei orientiert er sich an einem Vorbild aus seiner ehemaligen Heimat, erklärt er. „Das war in Sibirien, wo ich geboren bin. Meine Eltern und deren Eltern haben ein Haus gehabt mit einer Küche in der Mitte. Und jeden Abend haben wir dort zusammen gesessen und es war wunderschön. Und dann hab ich gedacht, ich baue hier mehrere Grotten mit einer als Küche."

Bis das soweit ist, hat der 66-Jährige noch viel zu tun. Wann seine Bauwerke fertig sein werden, kann Reinhard Nuss noch nicht sagen. Es wird wohl noch eine Weile dauern, scherzt Nuss: „Ich habe zu anderen immer gesagt 250 Jahre: 200 Jahre werde ich arbeiten und 50 Jahre genießen.“ Ob das so realistisch ist? Zumindest passt es gut zu der Märchenwelt, die der Baumeister in Rulle kreiert.