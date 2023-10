Missbrauchsvorwürfe: Theater Erfurt kündigt Aufarbeitung an

Mehr zum Thema

Rangelei in Erfurt: Babelsberg spricht von „Abwehrreaktion“ In der Regionalliga kommt es in der Halbzeitpause zu einer Auseinandersetzung zwischen Babelsbergs Sportchef und Erfurts Mannschaftsarzt. Dabei wird eine Physiotherapeutin im Gesicht getroffen.

Polizei gibt nach Bombendrohung an Schule Entwarnung Bei Durchsuchungen an einer Erfurter Schule in Folge einer Bombendrohung hat die Polizei keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Es könne Entwarnung gegeben werden, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Montagnachmittag. Alle polizeilichen Maßnahmen seien beendet. Der Schulbetrieb werde erst am Dienstag wieder aufgenommen.