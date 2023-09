Missbrauchsvorwürfe gegen Maximilian Schell! Jetzt spricht seine Tochter Natassja Schell

Es sind heftige Anschuldigungen, die Natassja Schell jetzt gegen ihren berühmten Vater Maximilian Schell erhebt. „Streicheleinheiten und dieses aneinander reiben. Ich glaube, man würde das Petting nennen. Das war wie jeden Abend. Das war normal. Also ich dachte, das ist normal“, erinnert sie sich neun Jahre nach dem Tod ihres Vaters im RTL-Interview an ihre Kindheit zurück. Heute weiß sie: Es ist nicht normal.

Zunächst hatte Schells Nichte, Marie Theres Relin, die Tochter der Schauspiellegende Maria Schell, ihrem Onkel sexuellen Missbrauch vorgeworfen. In ihrem Buch behauptet sie, dass der Oscar-Preisträger sie als 14-jähriges Mädchen angefasst habe und ihre berühmte Mutter habe das angeblich zugelassen. „Meine Mutter schickte ihn ins Bad, wenn ich in der Badewanne saß. Er fing an mich zu streicheln, seine Hand rutschte langsam in Richtung meiner Schenkel", steht in dem Buch laut Bunte geschrieben. Den Namen ihres Onkels verrät sie im Buch nicht, doch alles deutet daraufhin, dass es sich dabei um Maximilian Schell handeln soll.