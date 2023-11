Missbrauchskomplex: Strafmaß für Mutter wird neu verhandelt

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal.

29. November 2023 um 02:46 Uhr

Ermittlungen in einer Gartenlaube in Münster brachten 2020 einen weitreichenden Missbrauchskomplex ans Licht. Es folgten zahlreiche Verurteilungen. In einem Fall wegen Beihilfe muss das Landgericht nun erneut über die Strafhöhe beraten.