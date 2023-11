Missbrauchsfall: Ermittlung nach Verdacht gegen Polizisten

Mehr zum Thema

Circus Roncalli gastiert erstmals in den USA Der Circus Roncalli gastiert erstmals in den USA. Der in den 70er Jahren von den Österreichern Bernhard Paul und André Heller gegründete Zirkus mit Stammsitz in Köln soll am Wochenende in New York offiziell Premiere feiern und dann bis Anfang Januar in der Millionenmetropole gastieren. Das Gastspiel findet im Zelt des Big Apple Circus, der sonst häufig um Weihnachten herum in New York auftritt, am Lincoln Center in Manhattan statt.