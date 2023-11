Misere um Gefängnisneubau: Sachsen setzt auf neuen Planer

Ein kompletter Stillstand herrscht laut SIB auf der Großbaustelle aktuell jedoch nicht. Beauftragte Bauleistungen würden so weit wie möglich zu Ende gebracht, erläuterte Zipfl. Dazu gehörten etwa Arbeiten an Fassaden sowie an der Installation von Heizung, Lüftung und Aufzügen.

Das neue XXL-Gefängnis auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern soll bis zu 820 Gefangenen Platz bieten - 450 Inhaftierte aus Sachsen und 370 Häftlinge aus Thüringen - und mehrere alte Haftanstalten beider Länder ersetzen. Dazu hatten sie 2014 einen Staatsvertrag geschlossen und finanzieren den Neubau anteilig.