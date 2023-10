Misere um Gefängnisneubau: Linke fordert Aufklärung

Mehr zum Thema

Traktor rammt vier Häuser: Halbe Million Euro Schaden Ein Traktorfahrer hat am Donnerstag im Kreis Sömmerda zwei Autos und vier Wohnhäuser beschädigt. Der 51-Jährige war aus bislang noch ungeklärter Ursache mit dem Traktor von einer Straße in Gebesee abgekommen, wie die Polizei berichtete. Dabei sei er gegen die Autos und die Häuser gestoßen.