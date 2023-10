Ministerpräsidenten beraten über Asylpolitik

Mehr zum Thema

AfD-Fraktion will Landtagsabgeordneten nicht aufnehmen Der Vize-Kreissprecher der AfD Hochtaunuskreis Sascha Herr hat über die AfD-Landesliste ein Landtagsmandat erlangt - wird aber womöglich kein Fraktionsmitglied. Ihm werden Kontakte zur Neonazi-Szene vorgeworfen - was Herr bestreitet.

Stadt Frankfurt verbietet anti-israelische Demonstration Die Stadt Frankfurt hat am Mittwoch eine für Samstag geplante Demonstration unter dem Motto Freiheit für Palästina verboten. Eine Woche nach Beginn des Angriffs der als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel wollten anti-israelische Gruppen in der Frankfurter Innenstadt demonstrieren. Die Demonstrationen schüren den Konflikt, sagte der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zu dieser und ähnlichen Veranstaltungen. Gewaltverherrlichungen darf es auf den Straßen unserer Stadt nicht geben.