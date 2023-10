Ministerpräsident Günther dankt Sturmfluthelfern

Mehr zum Thema

Stadt verbietet nicht angemeldete pro-palästinensische Demos In Lübeck sind vom 21. Oktober an alle nicht angemeldeten pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Das gelte zunächst bis zum 25. Oktober, teilte die Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Lübeck dulde keinerlei Antisemitismus, sagte Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) zur Begründung laut Mitteilung.

Sturmflut führt zu Evakuierungen und Stromausfällen Die Sturmflut hat die Küsten im Süden und Osten Dänemarks erreicht und zu Stromausfällen und Evakuierungen geführt. Die Polizei forderte Anwohner und Urlauber am Freitagnachmittag auf der Plattform X dazu auf, die Gegend um Sandersvig Strand sofort zu verlassen. In der Sommerhaussiedlung nahe Haderslev (Hadersleben) in Südostjütland war demnach ein Deich gebrochen. Auch auf der Insel Møn im Südosten Dänemarks wurden die Bewohner einer Sommerhausgegend gebeten, ihre Häuser bis zum Freitagabend zu verlassen. Dort sei mit Überschwemmungen zu rechnen, schrieb die zuständige Kommune auf ihrer Website.