Ministerium: Wirtschaftlichkeit des Asylzentrums gesichert

Institut forscht künftig unter Unesco-Siegel Das Forschungsinstitut für Biosphärenreservate an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde arbeitet künftig mit besonderer Anerkennung der UN-Organisation Unesco. Die Weltorganisation übernimmt für acht Jahre die von Deutschland beantragte Schirmherrschaft für das 2019 gegründete Institut, wie die Deutsche Unesco-Kommission am Montag mitteilte. Die Wissenschaftler arbeiteten damit unter dem Siegel der Unesco und verpflichteten sich, bestimmte Programme der Organisation zu unterstützen, erläuterte der wissenschaftliche Co-Direktor des Instituts für Biosphärenreservate, Pierre Ibisch.

49-Millionen-Euro-Coup: Ex-Geschäftsführer gesteht Nach dem Einbruch in einen Tresorraum in Berlin mit einer Beute von rund 49 Millionen Euro hat einer der fünf Angeklagten gestanden. Der damalige Geschäftsführer des Unternehmens, das die Tresoranlage betrieb, erklärte am Montag vor dem Berliner Landgericht, er habe sich aus einem Chaos heraus an der Tat beteiligt. Er bereue es zutiefst, so der 52-Jährige. Die Punkte der Anklage sind aus meiner Sicht alle richtig, erklärte der Mann, der im Prozess als Kronzeuge gilt.