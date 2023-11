Ministerium schaltet Beleuchtung in Tannenform wieder an

Mehr zum Thema

Minister erinnert an verunglückte Straßenwärter Mit einer Kranzniederlegung hat Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch der im Dienst getöteten Mitarbeiter der Straßenmeistereien gedacht. Zusammen mit Vertretern des Landesbetriebs Straßenbau NRW und der Autobahn GmbH des Bundes sowie Angehörigen von Verstorbenen appellierte der Minister am Denkmal der Autobahnkappelle bei Gescher an der A31 (Bottrop-Emden) an die Verkehrsteilnehmer. Sie sollen mit angepasster Fahrweise auf die Straßenwärterinnen und Straßenwärter Rücksicht nehmen. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist das Risiko für die Männer und Frauen in orangener Kleidung 13 Mal so hoch, im Job ums Leben zu kommen, wie in anderen vergleichbaren gewerblichen Berufen.

Erster Schnee im Sauerland in Sicht: Noch kein Saisonstart Mit sinkenden Temperaturen könnte am Wochenende in den Höhenlagen des Sauerlandes und der Eifel erster Schnee fallen. Die Schneefallgrenze sinke am Wochenende vermutlich auf etwa 400 bis 500 Meter, sagte Jana Beck, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch in Essen. Es wird kühler, so dass sicher ein paar Flocken fallen. Unklar ist aber, ob es überhaupt größere Niederschlagsmengen gibt und ob diese dann liegenbleiben, sagte Beck.