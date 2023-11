Ministerium: Kommunen bei Energiewende von Bedeutung

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall in Delmenhorst: Fahndung nach dunklem SUV Es ist schon dunkel, als ein Knall Anwohner aufschreckt. Beim Blick auf die Straße entdecken sie einen verletzten Mann, der trotz schneller Hilfe nicht überlebt. Bei der Suche nach dem Unfallwagen hoffen die Ermittler auf ein bestimmtes Detail.