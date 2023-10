Ministerin sieht positive ÖPNV-Entwicklung im Saarland

Mehr zum Thema

Ermittlungen nach Brand und Leichenfund dauern an Die Identität des Toten, der am Montag nach einem Brand in einem Wohnhaus in Bad Dürkheim gefunden wurde, ist weiterhin unklar. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, steht noch nicht fest, ob es sich bei dem Mann um den Bewohner des ausgebrannten Hauses handelt.