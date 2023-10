Ministerin Lemke will Abschüsse von Wölfen erleichtern

Mehr zum Thema

Land gibt 250.000 Euro für Kastration von Straßenkatzen Die Not von Straßenkatzen ist groß, fast alle sind krank. Was dagegen hilft? Eigentlich nur die Kastration, damit es nicht noch mehr werden. So werde viel Leid verhindert, sagt die Tierschutzbeauftragte Dämmrich. Aber auch Katzenbesitzer können etwas tun.