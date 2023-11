Ministerin Faeser verleiht Sport-Nachhaltigkeitspreis

Mehr zum Thema

Einsamkeit: Wüst und Forscherin legen Studie vor Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst und Einsamkeitsforscherin Maike Luhmann stellen am Freitag eine Studie zu Einsamkeit unter Jugendlichen vor. Nach bisherigen Untersuchungen hat die Corona-Pandemie in puncto Einsamkeitsgefühl deutliche Spuren in der Bevölkerung hinterlassen. In der nun von der NRW-Staatskanzlei beauftragten Analyse rücken Jugendliche und junge Erwachsene in den Fokus. Nach Erkenntnissen der Wissenschaft kann eine lang anhaltende, chronische Einsamkeit auch zu körperlichen und psychischen Erkrankungen führen.