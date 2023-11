Minister zeichnet vier Hochschullehrende mit Lehrpreis aus

Mehr zum Thema

Dresdner Striezelmarkt eröffnet am 29. November In Dresden darf bald wieder gestriezelt werden. Der Aufbau für den 589. Dresdner Striezelmarkt laufe auf Hochtouren, teilte die Stadt am Montag mit. Vom 29. November bis zum 24. Dezember locken mehr als 200 Stände von Kunsthandwerk bis Kulinarik auf den Altmarkt. Das Stollenfest ist für den 9. Dezember geplant.