Minister: Vorurteile gegenüber HIV-Positiven abbauen

Mehr zum Thema

Trainerkarriere vorbei: Mirko Slomka will Manager werden Der langjährige Bundesliga-Coach Mirko Slomka hat seine Trainerkarriere nach Stationen bei Hannover 96, Schalke 04 und dem Hamburger SV für beendet erklärt. Ich sage inzwischen sogar ganz klar: Meine Zeit als Trainer ist vorbei, verriet der 56-Jährige in einem Kicker-Interview. Die vielfältigen Tools, die ich jetzt an der Hand habe, möchte ich bei einem Verein auf der Management-Ebene anwenden.