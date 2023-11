Minister sieht dramatische Situation für Fischerei

Mehr zum Thema

Erster Spatenstich für umstrittene Chemiefabrik in Schwerin Der Bau der umstrittenen Chemiefabrik des Unternehmens Vink Chemicals aus Kakenstorf (Niedersachsen) in Schwerin hat begonnen. Am Freitag wurde der erste Spatenstich vollzogen, wie das Unternehmen mitteilte. Noch gibt es keine Genehmigung für die Fabrik, in der unter anderem Desinfektionsmittel produziert werden sollen. Gebaut wird den Angaben zufolge auf der Basis eines Bescheids zum vorzeitigen Baubeginn.

Mit falschem Kennzeichen verfahren: Mann gerät an Polizei Ein 35-jähriger Kraftfahrer ist am frühen Freitagmorgen auf Rügen wegen mehrerer Vergehen in den Kontakt mit der Bundespolizei gekommen. Bei einer Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten laut Informationen von Freitag zunächst feststellen, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Demnach war der Mann in der Vergangenheit ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren und zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt worden. Da der 35-Jährige die Strafe vor Ort bezahlen konnte, wurde er nicht verhaftet.