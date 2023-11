Minister schließt höheren Preis für D-Ticket nicht aus

Mehr zum Thema

Landesregierung ergänzt Haushaltsplan für 2024 Die schwarz-grüne Landesregierung will im kommenden Jahr mehr Geld für Kinder und Jugendliche sowie Geflüchtete ausgeben als sie bisher im Haushaltsentwurf eingeplant hat. Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) gab am Dienstag in Düsseldorf eine Ergänzungsliste für den Entwurf des Landeshaushaltes 2024 mit diesen Schwerpunkten bekannt. Außerdem gibt es an einigen anderen Stellen im Haushaltsentwurf der Regierung Veränderungen.

Geteiltes Echo auf Migrationsbeschlüsse Bis in den frühen Morgen verhandelten die Länderchefs mit Kanzler Olaf Scholz über einen Migrationskompromiss. Am Tag darauf gingen die Meinungen über das Ergebnis in der NRW-Politik weit auseinander.