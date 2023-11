Minister: Nach Karlsruher Urteil kein Änderungsbedarf in NRW

Mehr zum Thema

Finnlands Präsident in Villa Hammerschmidt Gut 24 Jahre nach dem letzten Staatsbesuch in der ehemaligen Hauptstadt Bonn hat dort wieder ein deutscher Bundespräsident ein Staatsoberhaupt eines anderen Landes empfangen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßte den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö am Mittwoch mit militärischen Ehren in der nahe am Rheinufer gelegenen Villa Hammerschmidt.