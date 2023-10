Minister Hoch zum Nobelpreis: Ganze Welt schaut auf Mainz

Mehr zum Thema

Protest von Ärzten: „Brauchen strukturelle Verbesserungen“ Angesichts des bundesweiten Protests von Hausärzten gegen die Gesundheitspolitik hat auch der rheinland-pfälzische Hausärzteverband Verbesserungen angemahnt. Wir brauchen finanzielle, personelle und strukturelle Verbesserungen, sagte Heidi Weber, zweite Vorsitzende des Verbandes, am Montag in Bitburg, wo sie selbst eine hausärztliche Praxis hat.