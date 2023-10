Minister Eisenreich erneut über Direktmandat im Landtag

Mehr zum Thema

Wiener Kirche verdeckt Glasfenster wegen Bezügen zur NS-Zeit Eine evangelische Kirche in Wien hat ihre Glasfenster wegen antisemitischer Motive und der NS-Vergangenheit des Künstlers verhüllt. Am Sonntag wurden der Kirchengemeinde die 15 mit Stoff abgedeckten Fenster präsentiert - in den Stoff eingeschnitten sind die Wörter Glaube, Liebe und Hoffnung. Laut Pfarrerin Elke Petri ist dies nur ein Zwischenschritt. In den kommenden Jahren sollen neue Fenster eingebaut werden, wie sie der Deutschen Presse-Agentur erzählte.