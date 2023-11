Mineralwasserbrunnen im Kreis Lüneburg wird zurückgebaut

Mehr zum Thema

Rund ein Drittel der Azubis bekommt Technik im Betrieb Nur rund ein Drittel der Auszubildenden in Niedersachsen und Bremen bekommt nach einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) immer oder häufig die nötige technische Ausstattung im Betrieb. So ist natürlich eine moderne Ausbildung nicht möglich, kritisierte DGB-Jugendsekretärin Antalia Lindenberg bei der Vorstellung des Ausbildungsreports am Donnerstag in Bremen. Demnach bekommen 30 Prozent der Befragten nie Technik zur Verfügung gestellt, 15 Prozent benötigen das nicht für ihre Ausbildung.