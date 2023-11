Mindestgröße für Fraktionen Thema am Gericht

Für größere Gemeindeparlamente wurde die Mindestfraktionsgröße auf drei erhöht. FDP und SSW halten dies für verfassungswidrig. Nun muss das Landesverfassungsgericht entscheiden.

Mehrere Stunden lang hat das Landesverfassungsgericht in Schleswig sich am Freitag mit neuen Fraktionsmindestgrößen in Kommunalparlamenten befasst. Verhandelt wurde mündlich über den Antrag der Landtagsfraktionen von FDP und SSW gegen am 1. Juni 2023 in Kraft getretene Änderungen im Kommunalrecht (LVerfG 4/23). Damit wurde zum einen die Fraktionsmindestgröße in größeren Gemeindevertretungen und in den Kreistagen von zwei auf drei Mitglieder angehoben. Auch Voraussetzungen für die Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden wurden verändert. Eine Entscheidung soll voraussichtlich zu einem späteren Termin verkündet werden.