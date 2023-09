Mindestens ein Jahr Verzögerung bei Brückenneubau

Mehr zum Thema

Vernässung des Alten Badetzer Teichs zeigt erste Erfolge Kranich, Kiebitz und Bekassine: Die laufende Vernässung des Alten Badetzer Teichs bei Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zeigt erste Erfolge. Hunderte heimische Vögel hätten das neu geschaffene Biotop innerhalb kürzester Zeit als Lebensraum angenommen, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Magdeburg mit.

Verbot der „Artgemeinschaft“: Schnittstelle zur Neonaziszene Schon in der vergangenen Woche hatte das Bundesinnenministerium eine rechtsextremistische Gruppe verboten. Jetzt geht es gegen eine „sektenartige“ rechte Vereinigung - auch in Sachsen-Anhalt.